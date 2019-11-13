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13.11.19 10:12

"Зе!мля не чіпай землю", - под Радой протестуют против земельной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходят митинги против земельной реформы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты с символикой Нацкорпуса пикетируют здание Комитетов Верховной Рады. В частности, они кричат "Ганьба" направляющимся в Раду депутатам.

Тем временем, аграрии митингуют на площади Конституции под Радой. Они держат плакаты с лозунгами против рынка земли, а также устроили похороны свиньи.

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"Символические "похороны" олицетворяют будущее животноводства в Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения "дикого" рынка земли, как это предусмотрено нормами данного законопроекта. Ведь, чтобы приобрести землю и иметь возможность конкурировать с агрохолдингами, доступ к рынку земли которым предоставляется одновременно с малыми и средними сельхозпроизводителями, фермеры вынуждены будут вырезать поголовье свиней и коров, чтобы аккумулировать средства", - заявили организаьторы митинга.

Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 01
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 02
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 03
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 04
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 05
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 06
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 07
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 08
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 09
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 10
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 11
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 12
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 13
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 14
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 15
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 16
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 17
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 18
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 19
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 20
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 21
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 22
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 24
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 25
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 26
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 27
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 28
Зе!мля не чіпай землю, - под Радой протестуют против земельной реформы 29

Фото: Цензор.НЕТ

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