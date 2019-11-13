Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.11.19 10:12

На поддержку кредитования в рамках земельной реформы в Госбюджет-2020 заложено 4,4 млрд грн, - Маркарова

В Государственный бюджет на 2020 год заложено 4,4 млрд грн на поддержку кредитования в рамках земельной реформы.

земля,рынок,поля,земли,сельское,хозяйство,сх,с/х

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По словам министра, аграрный сектор один из самых конкурентных секторов, а земельная реформа одна из ключевых реформ и президента, и правительства.

"Мы заложили в представленный бюджет 4,4 млрд грн на поддержку кредитования в рамках земельной реформы. Минфин и Минэкономики разрабатывают с международными партнерами другой инструмент - фонд частичного гарантирования кредитов. То есть в бюджете будут средства на частичное обеспечение тела кредита. Это позволит более активно привлечь банки в процесс кредитования приобретения земли, потому что уменьшит для банков риски выдачи займов", - сообщила Маркарова.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроекты об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рынок земли сделает украинцев более счастливыми и богатыми: давайте не бояться, - Милованов

На поддержку кредитования в рамках земельной реформы в Госбюджет-2020 заложено 4,4 млрд грн, - Маркарова 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100