Полицейские и военнослужащие НГУ взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану в связи с массовыми акциями протеста

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Несколько политических партий и общественных организаций в правительственном квартале начали акции с массовым участием граждан. Для обеспечения безопасности и порядка работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и военнослужащие НГУ заступили на дежурство в усиленном режиме", - сказано в сообщении.

Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

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Как сообщалось ранее, под зданием Верховной Рады проходят митинги против земельной реформы.