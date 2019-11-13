Двух тяжелораненых под Новотроицким воинов 128-й ОГШБр эвакуируют вертолетом, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в сети Facebook.

"12 ноября, около 16:00 часов, во время обхода позиций на линии взводных и ротных опорных пунктов, в районе населенного пункта Новотроицкое, двое военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады получили минно-взрывные травмы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

Раненые были немедленно доставлены в лечебно-сестринскую бригаду Волновахской районной больницы, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас состояние здоровья военнослужащих врачи классифицируют как тяжелое.

"Запланирована аэромедицинская эвакуация раненых вертолетом Ми-8МТ в военно-медицинское учреждение высшего уровня", - сообщили в штабе.

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