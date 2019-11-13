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13.11.19 10:55

Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическому плану применения армии, - Минобороны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) обработал решение Печерского районного суда Киева о предоставлении доступа следователям Государственного бюро расследований (ГБР) к стратегическому плану применения ВС Украины.

Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическому плану применения армии, - Минобороны

Об этом сообщают в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранению перед государством", - говорится в сообщении.

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Напомним, что доступ к стратегическому плану предоставлен ГБР судом для досудебного расследования по делу №62019000000000683 о "совершении возможных неправомерных действий" руководством страны при принятии решения о совершении 25 ноября 2018 года перехода кораблей ВМС (катеров Бердянск, Никополь и буксира"Яни Капу) из Черного в Азовское море через Керченский пролив.

Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическому плану применения армии, - Минобороны 01

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