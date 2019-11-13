Руководство областей обучат проектному менеджменту, - советник премьера Голик

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет советник премьер-министра Юрий Голик.

"Это амбициозная задача. Непростая в администрировании, но, уверен, все получится". Уверенность Голика базируется на его личном опыте, связанном с его работой советником в Днепропетровской ОГА. Именно строительство школ, садиков, стадионов, а также дорог было основным профилем Голика в Днепропетровске. Сегодня в правительстве он также курирует строительство объектов инфраструктуры.

"…это то, что мы сделали в Днепропетровской области. Собственно, примеры, реализованные нами, - школы, садики и стадионы - и были сегодня показаны в презентации главам всех ОГА", - пишет Голик.

По мнению советника премьера, главной сложностью на пути реализации проекта будет именно отсутствие опыта у руководства регионов по воплощению конкретных задач в конкретные сроки, так как раньше усилия распылялись на многочисленные мелкие и крупные ремонты, а опыт строительства объектов целиком был утрачен.

"Главное, начать, обучить всех проектному менеджменту и внедрению лучших практик. Дети точно будут рады новым садикам, школам и стадионам", - уверен Голик.

У заявленного проекта, кроме того, что Украина получит 300 новых объектов для детей, есть еще одно преимущество – эффективное использование средств. При концентрации усилий на конкретных проектах деньги из бюджета используются с максимальной пользой.

Строительство новых объектов уже внесено в план Министерства образования на 2020 год.

Напомним, недавно Юрий Голик сообщил о планах правительства по строительству и реконструкции 16 таможенных пунктов пропуска. Обновление должно коснуться также и кадрового состава таможни.

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