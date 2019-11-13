Законопроект "реалистичный и без фантазий", - Арахамия назвал сроки принятия госбюджета на 2020 год

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Мой прогноз, что мы где-то там до 10-11 часов вечера доработаем и примем", - сообщил Арахамия.

Он отметил, что проект госбюджета является "реалистичным, без фантазий, но есть очень большая вероятность, что он будет пересмотрен, с точки зрения доходной части...".

По его словам, не исключено, что после первого полугодия 2020-го года закон о госбюджете будет пересмотрен в сторону больших расходов, поскольку доходная часть должна увеличиться за счет поступлений от получения лицензий на добычу янтаря, легализации игорного бизнеса.

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Арахамия отметил, что завтра, "вероятность 90 процентов", что бюджет на 2020 год будет принят окончательно, а не будет переноситься на третье чтение.

Как сообщалось, Кабинет министров 5 ноября передал в парламент доработанный ко второму чтению проект госбюджета Украины на 2020 год, который базируется на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7%. Согласно документу, доходы госбюджета составят 1,094 трлн грн, расходы - 1,180 трлн грн, предельный уровень дефицита - 94 млрд грн, предельный показатель госдолга - 2,364 трлн грн.