Законопроект "реалистичный и без фантазий", - Арахамия назвал сроки принятия госбюджета на 2020 год

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
"Мой прогноз, что мы где-то там до 10-11 часов вечера доработаем и примем", - сообщил Арахамия.
Он отметил, что проект госбюджета является "реалистичным, без фантазий, но есть очень большая вероятность, что он будет пересмотрен, с точки зрения доходной части...".
По его словам, не исключено, что после первого полугодия 2020-го года закон о госбюджете будет пересмотрен в сторону больших расходов, поскольку доходная часть должна увеличиться за счет поступлений от получения лицензий на добычу янтаря, легализации игорного бизнеса.
Арахамия отметил, что завтра, "вероятность 90 процентов", что бюджет на 2020 год будет принят окончательно, а не будет переноситься на третье чтение.
Как сообщалось, Кабинет министров 5 ноября передал в парламент доработанный ко второму чтению проект госбюджета Украины на 2020 год, который базируется на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7%. Согласно документу, доходы госбюджета составят 1,094 трлн грн, расходы - 1,180 трлн грн, предельный уровень дефицита - 94 млрд грн, предельный показатель госдолга - 2,364 трлн грн.