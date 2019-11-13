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13.11.19 11:23

С 2020 года повестки о вызове подозреваемого будут публиковаться в "Урядовом курьере"

Кабмин определил печатное средство массовой информации, в котором в 2020 году будут размещаться повестки о вызове подозреваемого, обвиняемого и информация о процессуальных документах.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Судебной власти Украины.

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 6 ноября 2019 №1033-р "О печатном средстве массовой информации общегосударственной сферы распространения, в котором в 2020 году размещаются повестки о вызове подозреваемого, обвиняемого и информация о процессуальных документах" определил газету "Урядовый курьер" печатным средством массовой информации общегосударственной сферы распространения, в котором в 2020 году размещаются повестки о вызове подозреваемого, обвиняемого и информация о процессуальных документах.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца года разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей.

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