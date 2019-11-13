К делу "ВиЭйБи Банку" могут быть причастны более 15 человек, - НАБУ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП сообщили 8 лицам, среди которых - действующие и бывшие чиновники НБУ, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка", - о подозрении в завладении 1,2 млрд грн. Эти средства НБУ предоставил "ВиЭйБи Банку" в 2014 году как стабилизационный кредит, поскольку финансовое учреждение находилось в трудном положении. Однако, через 40 дней с момента выделения этих средств НБУ признал банк неплатежеспособным. Следствие установило, что к реализации схемы с завладением 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 человек. Восьми из них уже сообщили о подозрении", - говорится в сообщении.

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В НАБУ сообщили, что следствие установило:

отчеты об оценке недвижимости, под залог который "ВиЭйБи Банк" получил кредит, подделали;

"ВиЭйБи Банк" получил от НБУ 1,2 млрд грн кредита под залог имущества, реальная стоимость которого не превышала 73 млн грн. Это установлено экспертизами, проведенными в рамках досудебного расследования;

следствие располагает доказательствами, что чиновники НБУ, принимая решение о предоставлении 1,2 млрд грн кредита, знали о вышеупомянутых фактах;

решение о предоставлении кредита НБУ приняли с нарушением требований законодательства, проигнорировав тот факт, что "ВиЭйБи Банк" не предоставил необходимый пакет документов, среди которых - программы финансового оздоровления;

топ-чиновники НБУ были осведомлены о завышенной в разы стоимость имущества, которое передавалось в залог в качестве гарантии выдачи стабилизационного кредита;

на момент выдачи стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банк" уже имел задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования на сумму более 3 млрд грн, по которым имел просроченную задолженность по уплате процентов на сумму 50 млн грн;

решение о выдаче стабилизационного кредита было принято после посещения собственниками и руководством "ВиЭйБи Банка" топ-чиновников НБУ;

следствие располагает доказательствами, что экс-топ-чиновник НБУ сообщил подчиненным о решении о предоставлении кредита "ВиЭйБи Банку" до того, как тот официально подал необходимые для этого документы;

весь процесс получения стабилизационного кредита завершили очень быстро - в промежутке времени, в течение которого это лицо было и.о. председателя НБУ;

следствие не исключает привлечения к ответственности и других членов правления, которые принимали коллегиальное решение.

Как сообщалось, детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября сообщили о подозрении восьми лицам: экс-первому заместителю главы НБУ, в настоящее время главе правления Райффайзен Банка Аваль Александру Писаруку, члену Совета НБУ Николаю Каленскому, а также бывшему директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге, главе набсовета и заместителю главы правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка, в завладении денежными средствами стабкредита Нацбанка на 1,2 млрд грн. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн. По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард".





