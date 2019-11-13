Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.11.19 11:40

К делу "ВиЭйБи Банку" могут быть причастны более 15 человек, - НАБУ

В рамках дела "ВиЭйБи Банка" НАБУ и САП сообщили о подозрении 8 лицам и продолжают устанавливать остальных причастных к совершению преступления.

К делу "ВиЭйБи Банку" могут быть причастны более 15 человек, - НАБУ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП сообщили 8 лицам, среди которых - действующие и бывшие чиновники НБУ, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка", - о подозрении в завладении 1,2 млрд грн. Эти средства НБУ предоставил "ВиЭйБи Банку" в 2014 году как стабилизационный кредит, поскольку финансовое учреждение находилось в трудном положении. Однако, через 40 дней с момента выделения этих средств НБУ признал банк неплатежеспособным. Следствие установило, что к реализации схемы с завладением 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 человек. Восьми из них уже сообщили о подозрении", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Как минимум 1 млрд... Каленский в курсе", - прокурор в Антикоррупционном суде рассказал, как выделялся стабкредит VAB Банку

В НАБУ сообщили, что следствие установило:

Как сообщалось, детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября сообщили о подозрении восьми лицам: экс-первому заместителю главы НБУ, в настоящее время главе правления Райффайзен Банка Аваль Александру Писаруку, члену Совета НБУ Николаю Каленскому, а также бывшему директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге, главе набсовета и заместителю главы правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка, в завладении денежными средствами стабкредита Нацбанка на 1,2 млрд грн. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн. По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард".

К делу ВиЭйБи Банку могут быть причастны более 15 человек, - НАБУ 01
К делу ВиЭйБи Банку могут быть причастны более 15 человек, - НАБУ 02
К делу ВиЭйБи Банку могут быть причастны более 15 человек, - НАБУ 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100