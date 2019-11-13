НАПК возобновляет сотрудничество с Агентством США по международному развитию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В.и.о. главы НАПК Наталия Новак обсудила с представителями Агентства США по международному развитию перспективы дальнейшего сотрудничества и помощи, которая может быть предоставлена USAID.

По словам Новак, Национальное агентство совместно с международными партнерами в 2020 году должно реализовать ряд проектов, в частности введение автоматизированной системы распределения обязанностей по проведению проверок между уполномоченными лицами НАПК. Эта система позволит устранить субъективные факторы из процесса проверки деклараций.

"Изменениями в закон "О предотвращении коррупции", вступившими в силу 18 октября, предусмотрено также создание в Национальном агентстве отдельного подразделения, которое будет осуществлять мониторинг и контроль выполнения работниками НАПК актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов и других требований законодательства", - заявила Новак.

Координатор проекта USAID "ВзаимоДействие", специалист по программам в сфере развития демократии и правления USAID Гарт Уиллис выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству. По его словам, USAID готово оказать всестороннюю помощь во внедрении антикоррупционных инициатив в Украине, в частности, в подготовке новой Антикоррупционной стратегии, повышении квалификации уполномоченных НАПК и в вопросах зашиты обличителей коррупции.

Отметим, Проект USAID Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "ВзаимоДействие" - это пятилетняя инициатива по предотвращению коррупции. Программа поддерживает усилия Правительства Украины относительно систематического преодоления коррупции, в частности в приоритетных сферах, и направлена на поддержку ключевых государственных учреждений в их работе по предотвращению коррупции и распространения информации об имеющихся антикоррупционных мерах.

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