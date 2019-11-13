Только 10% владельцев земли готовы ее продать, остальные планируют на ней продолжить работать, - министр Соколовская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.
"Эту реформу в течение почти 20 лет активно саботируют те, кто заинтересованы, чтобы рынок и дальше продолжал работать в тени, чтобы фермеры за копейки, а иногда даже за мешок зерна сдавали в аренду свой пай. Чтобы контракты аренды на 49 лет, считайте, что это фактически продажа - были нормой", - заявила министр.
По словам Соколовской, мораторий не дает возможности рынку развиваться.
"Наша команда выступает за то, чтобы государство как можно меньше вмешивалось в жизнь людей. Не государство должно решать - продавать украинцам свою землю или нет. Лишь 10% владельцев готовы продать свою землю. Остальные - планируют работать на своей земле", - отметила Соколовская.
Министр подчеркнула, что либеральный рынок - это инвестиции, новые рабочие места, новые технологии и выходы на другие рынки, достойные и официальные заработные платы для граждан.
"Наша команда поддерживает эту реформу в интересах украинцев!" - подытожила Соколовская.
Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.
Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.