Только 10% владельцев земли готовы ее продать, остальные планируют на ней продолжить работать, - министр Соколовская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

"Эту реформу в течение почти 20 лет активно саботируют те, кто заинтересованы, чтобы рынок и дальше продолжал работать в тени, чтобы фермеры за копейки, а иногда даже за мешок зерна сдавали в аренду свой пай. Чтобы контракты аренды на 49 лет, считайте, что это фактически продажа - были нормой", - заявила министр.

По словам Соколовской, мораторий не дает возможности рынку развиваться.

"Наша команда выступает за то, чтобы государство как можно меньше вмешивалось в жизнь людей. Не государство должно решать - продавать украинцам свою землю или нет. Лишь 10% владельцев готовы продать свою землю. Остальные - планируют работать на своей земле", - отметила Соколовская.

Министр подчеркнула, что либеральный рынок - это инвестиции, новые рабочие места, новые технологии и выходы на другие рынки, достойные и официальные заработные платы для граждан.

"Наша команда поддерживает эту реформу в интересах украинцев!" - подытожила Соколовская.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.

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