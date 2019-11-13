Я борюсь за неманипулятивный контент в СМИ, и Коломойский с Медведчуком для меня не помеха, - Бородянский

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Это не борьба против Коломойского, или против Медведчука, или против любой фамилии, которая там будет или есть сегодня. Это борьба за то, чтобы информационное пространство Украины было безопасным. Это борьба за то, чтобы украинцы потребляли неманипулятивний контент. Вот за это я буду бороться", - отметил министр.

При этом Бородянский подчеркнул, что фамилия владельца СМИ не является для него камнем преткновения.

"Если там будет фамилия любая, значит буду бороться с любой фамилией, которая будет стоять с той стороны", - сказал он.

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Полный текст интервью с Владимиром Бородянским читайте здесь.