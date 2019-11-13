Рада приняла за основу законопроект о рынке земли. ВИДЕО

За соответствующее решение проголосовали 240 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

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Проект закона Украины № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 10.10.2019 года предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

Право покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения будет предоставлено гражданам Украины, территориальным общинам, государству, юридическим лицам Украины.

Законопорект, в частности, поддержали 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных депутатов. Из фракции ОПЗЖ 2 голоса "против", 1 не голосовал, "Европейская солидарность" - 20 "против", 3 воздержались, Батькивщина" - все нардепы "против" законопроекта, нардепы "Голоса" воздержалиьс от голосования, депутатаская группа "За будущее" - 3 "против, 16 воздержались, 4 нардепа не проголосовали.

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Вместе с тем, до 1 января 2024 года будет действовать переходный период. Во время переходного периода, иностранцы и юридические лица бенефициарным владельцем (контроллером) которых являются иностранцы, лица без гражданства, юридические лица, созданные по законодательству иному, чем законодательство Украины, иностранные государства не смогут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем, указанные требования не распространяются на случаи приобретения в собственность земельных участков их арендаторами, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, если с момента государственной регистрации юридического лица - приобретателя права собственности прошло не меньше 3 лет.

Также согласно законопроекту устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.

Предусматривается введение ограничения на совокупную площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в собственности гражданина и юридического лица, - не более 35% сельскохозяйственных земель объединенной громады, 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины.

Напомним, 11 ноября президент Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором заявил, что власти проведут референдум о продаже земли иностранцам.