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13.11.19 12:35

Финансовый коллапс и катастрофа инфраструктуры: мэры украинских городов возмущены проектом Госбюджета-2020

Государственный бюджет Украины на 2020 год, который Верховная Рада во втором чтении намерена рассмотреть на этой неделе, лишает украинские города миллиардов гривен.

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Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", такое мнение высказывают мэры ряда украинских городов.  

По их словам, новый бюджет не предполагает, в частности, и финансирования ремонтов объектов критической инфраструктуры, которая изношена по всей стране.

Так, в проекте главного финансового документа страны не предусмотрены деньги на ремонт Хаджибеевской дамбы в Одессе, прорыв которой станет катастрофой.

"Нам придётся ликвидировать последствия настоящей техногенной катастрофы", – убежден городской голова Одессы Геннадий Труханов.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, депутаты Киевского городского совета должны безотлагательно обратиться в Верховную Раду и Кабинет Министров по поводу проекта Госбюджета-2020.

"Я обращался к народным депутатам, в Министерство финансов, к Премьер-министру, к сожалению, пока нас не услышали", – сказал Кличко.

В Днепре мэр Борис Филатов также заявил, что без денег, которых местное самоуправление может лишиться в 2020 году, город рискует остаться без новых транспортных маршрутов, ремонтов в школах, строительства парков и дорог.

"Есть информация, что в 2020 году бюджет Днепра могут ограбить на 1,5-2 миллиарда. Хочу, чтобы люди понимали, к чему это приведет. Троллейбуса на ж/м Победа-6 не будет. Зато будет сокращение ремонтов в школах, садиках, на теплотрассах".

В ближайшее время украинские городские советы намерены проводить внеочередные сессии. Так, в муниципалитете Тернополя депутаты приняли обращение к правительству о необходимости оставить городу акциз на топливо. 

Вместе с тем, существующий проект Госбюджета-2020 экономисты называют документом "косметических изменений".

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