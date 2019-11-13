Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.11.19 13:03

"Нынешняя монопольная позиция государства на спиртовом рынке разрушает отрасль", - и.о. директора "Укрспирта" Блескун

Предприятия концерна и ГП "Укрспирт" требуют инвестиций для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции, декриминализации и увеличения объемов производства.

блескун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

"Нынешняя монопольная позиция государства на спиртовом рынке разрушает отрасль, тормозит развитие, препятствует привлечению новых технологий, а также способствует масштабной коррупции и активной деятельности криминалитета", - сообщается на сайте ГП "Укрспирт" со ссылкой на и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна.

Государственное предприятие "Укрспирт" призывает правоохранительные органы консолидировать усилия в борьбе с контрафактной спиртовой продукцией и коррупцией в отрасли в целом. Новое руководство ГП "Укрспирт" готово активно содействовать в оперативных мероприятиях и разработке законодательных инициатив, сообщается на сайте ГП "Укрспирт".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 55% производства спирта в Украине сегодня находится в тени, - Зеленский. ВИДЕО

"Демонополизация спиртовой отрасли, озвученная Министром экономического развития Тимофеем Миловановым - это единственная действенная и перспективная стратегия для отрасли.

"Укрспирту" необходимы стратегические инвесторы, которые принесут капитал и новые технологии. Это будет возможным только в случае демонополизации государственных предприятий и создания конкурентной среды в отрасли. Какое бы сопротивление не оказывали оппоненты этой стратегии, как бы ни запугивали, рынок все же будет открыт для новых инвестиций", - заявил Блескун.

По его словам, сегодня очень легко распознать коррупционера: каждый, кто орет, что "всю отрасль порежут на металлолом, а работников предприятий выкинут на улицу", и является тем коррупционером, который боится потерять свою криминальную прибыль.

"В результате демонополизации, в отрасль придут стратегические инвесторы, которые реконструируют морально устаревшие и отработанные основные средства производства. Будут созданы новые рабочие места, а государственная казна получит налоги от акцизных сборов", - сообщил и.о. директора ГП "Укрспирт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрспирт" обратился к Зеленскому и членам правительства из-за заявлений окружения президента о госкомпании

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100