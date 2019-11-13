Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский

Об этом он заявил в интервью The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что с Коломойским, которого ранее воспринимали как одного из сдержавших агрессию РФ в 2014 году и ярого критика Путина, случилась поразительная перемена: по его словам, Украине пора отказаться от Запада и снова повернуть в сторону России.

"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшать наши отношения, - сказал он, сравнивая потенциал России с украинским. - Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это".

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При этом Коломойский считает, что украинцы смогут забыть войну и убитых соотечественников.

"Дайте 10 лет, и кровь будет забыта, - сказал Коломойский. - В 2014 году я дал понять, что не хочу быть с Россией. Сейчас я объективно описываю то, что вижу, и куда все движется".