С начала суток зафиксировано четыре вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, все факты применения противником оружия фиксировались на луганском направлении, противник применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Так, после полуночи противник в течение 25 минут со стороны населенного пункта Донецкий вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку Новотошковского.

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Кроме того, дважды с начала текущих суток вражеский огонь велся в районе п.н. Новолуганское и один раз неподалеку от Орехово.

"По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется украинским защитниками. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в течение текущих суток нет", - сказано в сообщении.