"Я верю в демократию, основанную на собственности", - Милованов под крики "Ганьба" представил в Раде закон о рынке земли

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сегодня исторический момент... я верю в демократию, основанную на собственности... Мы гражданам должны дать возможность распоряжаться своей землей. Нужно, чтобы владелец чувствовал себя владельцем, а не крепостным, чтобы он был способен продать один участок и купить другой, который ему больше подходит. Более 1 миллиона га сельхозземель находится в коммунальной собственности – и громады должны иметь справедливый доход от аренды или продажи имущества", - заявил Милованов.

Доклад министра встретили криками "Ганьба", которые звучали почти все его выступление. Также нардепы от "Батькивщины" заняли часть президиума, а члены "ОПЗЖ" – трибуну.

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Милованов заявлял, что за последние два месяца "говорил буквально с каждым – от владельцев агрохолдингов до самых скромных фермеров, и каждый из них имел аргументы "за" и "против", но одно общее было у всех – мечта быть успешным на земле".

Министр также напомнил, что действующая норма Земельного кодекса говорит, что земли сельхозназначения не могут передаваться в собственность иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и иностранным государствам.

Он добавил, что это "справедливая норма, и мы считаем, что она и дальше должна действовать".