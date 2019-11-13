О заочном подозрении по делу "ВиЭйБи Банка" сообщено его экс-владельцу и экс-главе правления, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"13 ноября 2019 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили фактическому владельцу и экс-председателю правления ПАО "ВиЭйБи Банк" о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины финучреждению. Поскольку местонахождение этих лиц пока не установлено, вручение письменных сообщений о подозрении осуществляется в порядке, определенном ст.135, 278 УПК Украины (отправлено по почте и вручено жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября сообщили о подозрении восьми лицам: экс-первому заместителю главы НБУ, в настоящее время главе правления Райффайзен Банка Аваль Александру Писаруку, члену Совета НБУ Николаю Каленскому, а также бывшему директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге, главе набсовета и заместителю главы правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка, в завладении денежными средствами стабкредита Нацбанка на 1,2 млрд грн. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн. По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард".

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