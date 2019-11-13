Советник Зеленского Ермак ввел в заблуждение американских партнеров и работает по российским темникам, он должен уйти в отставку, - Фриз

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом во время брифинга в Верховной Раде Украины заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз.
На брифинге были обнародованы факты, свидетельствующие о том, что информация, предоставленная Андреем Ермаком послу Уильяму Тейлору, могла ввести в заблуждение американского дипломата.
Кроме того, позиция Андрея Ермака об ответственности украинской власти за войну на Донбассе полностью соответствует российской риторике. А это значит, что Андрей Ермак может быть проводником российского сценария в окружении президента Зеленского, предполагает Фриз.
"Советник президента Зеленского по международным вопросам господин Ермак является человеком, который полностью ретранслирует российские месседжи. Я не знаю, имел ли он директивы от Зеленского, чтобы говорить такие вещи, но именно он пытается дискредитировать Украину на международной арене, поскольку пытается донести от официальной украинской власти позицию о том, что у нас происходит не агрессия РФ, а гражданский конфликт", - отметила Ирина Фриз.
Как сообщалось, 11 ноября сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Зеленский должен прямо сообщить, давал ли он своему помощнику Ермаку "директиву озвучивать совпадающую с кремлевской позицию по урегулированию конфликта на Донбассе". В своих показаниях Конгрессу Тейлор сообщил, что Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Волкером 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.