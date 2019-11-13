США призывает РФ освободить осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымских татар

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщает посольство США в Украине.

"Мы решительно осуждаем политически мотивированный приговор о долгосрочном тюремном заключении для шести крымских татар. Мы призываем Россию немедленно освободить этих шестерых человек и всех других украинских политических заключенных", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону присудил от 7 до 19 лет колонии шестерым фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

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