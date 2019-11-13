Вопрос крымскотатарской автономии нужно вынести на более широкий дискурс, - постпред президента в АРК Кориневич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

"Что касается самого вопроса возможной автономии, у нас позиция такая, что мы должны вывести этот вопрос на уровень более широкого дискурса, чтобы общество понимало, что имеется в виду, что нет угроз возможного сепаратизма. Сейчас мы видим, что общество не очень понимает, о чем идет речь", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

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Кориневич указал, что в представительстве президента знают все те законодательные инициативы, которые не ограничиваются предложенными изменениями в раздел 10 Конституции Украины об Автономной Республике Крым , а и о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа.

"Мы работаем над этими вопросами", - отметил он.

Напомним, в мае 2017 года в Украине была создана Рабочая группа по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно АР Крым. В ее состав вошли народные депутаты всех фракций, ведущие правоведы и юристы, а также представители Меджлиса крымскотатарского народа. В апреле 2018 года рабочая группа завершила работу над поправками и приняла текст изменений и дополнений.