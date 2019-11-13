МИД РФ: Ввод полиции и Нацгвардии Украины в зону разведения сил на Донбассе перечеркнет его смысл

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Я думаю, что движение идёт в целом в направлении, которое позволяет задуматься о созыве "нормандского формата", но, с другой стороны, поступает очень много информации, которая свидетельствует о том, что могут возникнуть достаточно серьёзные трудности и на политическом треке, и в сфере безопасности", - сказал Грушко.
"Последние заявления о том, что вместо Вооруженных сил Украины могут быть введены какие-то формирования гражданской Национальной гвардии, гражданской полиции, конечно, это все шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения", - добавил замминистра.
Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.
Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.