Законопроект о рынке земли будем рассматривать "до победы", рассчитываем на 245 голосов, - Арахамия

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас будем голосовать еще за продолжение рабочего дня, если голоса будут, я уверен, что они будут, то мы будем голосовать до победы", - рассказал он.

Арахамия отметил, что сейчас есть 8 членов фракции "Слуга народа", которые выступают против голосования, однако не назвал их фамилии.

Он также рассказал, что рассчитывает только на голоса своей фракции.

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"Голоса сейчас есть. Но вы видите - все меняется, это парламентская динамика. Если сейчас голосовать - мой прогноз 245 голосов", - Арахамия.

Он отметил, что голосование по земле должно состояться сегодня, поскольку это обещают давно, а завтра начнется рассмотрение бюджета-2020.

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Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.

Согласно предложениям Кабмина, приобретать право собственности на земельные участки сельхозпредприятий назначения смогут граждане Украины, юридические лица, образованные по законодательству Украины, территориальные общины и государство. Законопроекты рассмотрят в первом чтении.