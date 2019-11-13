Мы не должны идти по пути РФ и использовать историю для достижения результатов, - Бородянский

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что надо прекратить инструментализировать историю. То есть надо перестать использовать историю как инструмент для достижения каких-то специальных результатов или чего-то специального. Это очень много лет делает Россия. Но мы не Россия. Украина - не Россия", - сказал Бородянский.
По его словам, в войне с Россией украинцы должны выигрывать не количеством, а умением.
"Украинцы же очень отличаются в поведении, в понимании, в действиях от нашего соседа. И наши действия должны быть асимметричным. Там мощность больше. Поэтому асимметричность обеспечивает нам победу", - добавил Бородянский.
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