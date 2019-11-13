От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский

Об этом он заявил в интервью The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Так, издание отмечает, что по словам Коломойского, он по-прежнему намерен вернуть себе право собственности на "Приватбанк" или получить компенсацию за него. Он также сказал, что такие, как пятый президент Украины Петр Порошенко, ответственные за национализацию банка, должны быть наказаны, "и для них должна быть возвращена смертная казнь".

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При этом, комментируя заявление Зеленского о том, что "Приватбанк" останется в собственности государства, он намекнул, что президент знает правду.

"Он знает, что их не украли", - отметил олигарх, говоря о деньгах банка, в выведении которых Коломойского и его партнера обвиняют, и что они оба отрицают. "Он просто говорит то, что все хотят слышать".