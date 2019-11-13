В Украине хотят создать фонд для одаренных детей из оккупированного Крыма, - зампредставителя президента в АРК Ташева

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом во время брифинга сообщила заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК Тамила Ташева.

"Для нас важно сотрудничество с людьми, которые проживают на полуострове, и людьми, которые переехали из Крыма. Мы будем говорить о создании фонда как для одаренных детей, так и для культурных и образовательных инициатив из Крыма", - отметила она.

По словам Ташевой, уже проведен ряд консультаций с представителями органов власти Украины и международными донорами по созданию такого фонда.

"Любой талантливый ребенок, который проживает на оккупированной территории, сможет обратиться за стипендией на обучение и получить качественное образование в Украине", - подчеркнула она.

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