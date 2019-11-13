Закон об игорном бизнесе создает преференции для букмекерских контор, - эксперт Хацкевич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на круглом столе, проведенном Украинским Институтом Будущего в пресс-центре Укринформа, заявил эксперт игорного и лотерейного бизнеса Александр Хацкевич.

Обсуждая правительственный проект легализации игорного бизнеса, Хацкевич отметил, что он применяет принцип территориального ограничения только для игровых автоматов и казино, но не касается букмекерства.

"Если мы сейчас посмотрим на улицы, мы можем увидеть, что все букмекерские пункты находятся в тех или иных помещениях лотерей. При принятии закона в той редакции, которая есть, останется 800 букмекерских объектов, которые не имеют никаких ограничений по распространению своей деятельности. Они могут быть размещены в любом месте, нет никакого ограничения по их площади", - отметил эксперт.

"С какого-то чуда этот законопроект выделяет отдельную отрасль игорного бизнеса и делает ему такие преференции", - подчеркнул Хацкевич.

Он прогнозирует, что следствием принятия законопроекта в действующей редакции станет не легализация игорного бизнеса, а переход значительной его части в тень.

Согласно опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", 60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса. 27% поддерживают, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса.

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