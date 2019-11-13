Ко второму чтению законопроекта о земле надо добавить поправку о референдуме и сбалансировать площадь продажи земли в одни руки, - Арахамия

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Между первым и вторым чтением надо добавить правку о референдуме по вопросу об иностранцах, которое всех волнует. Во-вторых, сбалансировать эту норму по максимальному количеству гектаров, которые может один человек покупать ... И, в-третьих, вопрос кадастра и антирейдерства. Очень много людей боятся, потому что сейчас в аграрном секторе действительно очень много кейсов, когда были рейдерские попытки", - сказал Арахамия.

Он отметил, что сейчас правительство активно борется с черными регистраторами и их количество уже существенно уменьшилось.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

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