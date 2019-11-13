Как президент США я должен расследовать действия Байдена в Украине и других странах, - Трамп

В своем twitter-аккаунте он в очередной раз подчеркнул, что из стенограммы разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским следует отсутствие давления относительно расследования против Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ.
"Как президент я должен разобраться с коррупцией и действиями Байдена, связанными с увольнением прокурора, и с тем, что его сын получал миллионы долларов от украинской энергетической компании и еще миллионы выводит из Китая, а теперь и сообщения из других компаний и стран, которые также дают ему большие деньги", - написал он.
Трамп настаивает, что оба Байдена должны дать показания о своих действиях.
Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.
24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.