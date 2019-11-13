Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.11.19 15:54

Сократим призыв на военную службу на 20%, потом еще на 20%, таким пошаговым путем дойдем до 100%, - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" работает над законодательной инициативой об отмене призыва на военную службу, который может реализовываться пошагово.

Сократим призыв на военную службу на 20%, потом еще на 20%, таким пошаговым путем дойдем до 100%, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в кулуарах парламента заявил глава фракци СН Давид Арахамия.

"У нас есть общее видение отменить призыв вообще, когда возникнет такая возможность и финансовая, и, по способности, по людям. Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию. Затем увидеть, что у нас все нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить еще на 20%. То есть, таким пошаговым путем дойти можно до 100%", - пояснил Арахамия.

В то же время на вопрос, на каком уровне сейчас работа над этой законодательной инициативой, политик сказал, что "сейчас это на стадии концепта и расчетов".

Также, по его словам, принудительное прохождение военной службы влияет на общую мотивацию, а потому и на качество.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ко второму чтению законопроекта о земле надо добавить поправку о референдуме и сбалансировать площадь продажи земли в одни руки, - Арахамия

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100