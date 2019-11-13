Не существует такого документа, как "формула Штайнмайера", - Турчинов

Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Это фейк, который Россия, начиная с 2016 года, пыталась использовать для продвижения своих интересов, в частности, легализации оккупационных администраций на Донбассе.

То есть никогда не было официального документа, подписанного Штайнмайером (бывшим главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. - Ред.), который можно было бы подтянуть под это название", - отметил Турчинов.

По его словам, до сентября 2019 года "никакие подобные инициативы не рассматривались и не поддерживались украинской стороной".

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".