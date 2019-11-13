Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.11.19 16:25

Комитет уже имеет более 112 актуальных поправок к законопроекту о рынке земли, - Сольский

Председатель аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский заявил, что комитет имеет уже более 112 поправок к законопроекту об открытии рынка земли.

сольский

 Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас в комитете есть уже более 112 поправок, большинство из которых актуальны. Есть ключевые правки - это те, которые озвучивал президент - что иностранцы могут (покупать землю. - Ред.) быть только после референдума. Кроме этих очень много интересных поправок, которые, я думаю, большинство комитета поддержит", - сказал он.

"Кроме того, что мы даем возможность фермерам выкупить в постоянное пользование, будет обсуждаться возможность выкупа ими с рассрочкой в ​​5 лет по цене НПО без аукциона земель, которые у них в договорах аренды", - добавил Сольский.

Читайте также: Гончарук о поддержке в ВР рынка земли: "День, который войдет в историю Украины"

Он рассказал, что также ко второму чтению планируют рассмотреть ряд поправок по контролю двойного гражданства, контролю за концентрацией и вопрос ограничений по количеству гектаров земли в одних руках.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100