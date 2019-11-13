Подготовлен проект модели переходного правосудия для реинтеграции оккупированных территорий, - зампредставителя Президента в АР Крым Свиридова

Об этом сообщила первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Дарья Свиридова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время брифинга в Офисе Президента Свиридова отметила, что среди стратегических задач Представительства Президента Украины в АР Крым - разработка концепции национальной модели переходного правосудия как пути преодоления последствий вооруженного конфликта и перехода к миру.
По ее словам, эти задачи Представительство выполняет, в частности, в рамках Комиссии по вопросам правовой реформы, которая была создана при Президенте. Два представителя Представительства являются членами группы по реинтеграции временно оккупированных территорий при этой Комиссии.
"Сегодня мы уже имеем наработанную концепцию - национальную модель переходного правосудия, которая разработана совместно с большим количеством экспертов, с привлечением правозащитных и общественных организаций, которые непосредственно были инициаторами такой работы уже несколько лет назад совместно с Офисом уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также другими органами власти. Сегодня такая "дорожная карта", фактически драфт такой "дорожной карты" уже разработан, прорабатывается нами в рамках Комиссии и в ближайшее время будет представлен общественности и экспертному сообществу", - сообщила Свиридова.