Подготовлен проект модели переходного правосудия для реинтеграции оккупированных территорий, - зампредставителя Президента в АР Крым Свиридова

Об этом сообщила первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Дарья Свиридова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время брифинга в Офисе Президента Свиридова отметила, что среди стратегических задач Представительства Президента Украины в АР Крым - разработка концепции национальной модели переходного правосудия как пути преодоления последствий вооруженного конфликта и перехода к миру.

По ее словам, эти задачи Представительство выполняет, в частности, в рамках Комиссии по вопросам правовой реформы, которая была создана при Президенте. Два представителя Представительства являются членами группы по реинтеграции временно оккупированных территорий при этой Комиссии.

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"Сегодня мы уже имеем наработанную концепцию - национальную модель переходного правосудия, которая разработана совместно с большим количеством экспертов, с привлечением правозащитных и общественных организаций, которые непосредственно были инициаторами такой работы уже несколько лет назад совместно с Офисом уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также другими органами власти. Сегодня такая "дорожная карта", фактически драфт такой "дорожной карты" уже разработан, прорабатывается нами в рамках Комиссии и в ближайшее время будет представлен общественности и экспертному сообществу", - сообщила Свиридова.

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