Госпомощь узникам Кремля будет регулироваться отдельным законом, - зампостпреда президента в АРК Свиридова

Об этом сообщила первый заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Дарья Свиридова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Представительство президента в АРК совместно с правозащитными организациями и Министерством ветеранов разработали проект закона о защите и государственной помощи лиц, лишенных свободы в рамках вооруженного конфликта России с Украиной.

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"Мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время он был зарегистрирован в ВР", - отметила Свиридова.

Законопроектом предусмотрена государственная помощь политзаключенным и военнопленным, а также пленным на востоке Украины.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным".

Всем освобожденным удерживавшимся в Российской Федерации 24 украинским морякам куплены квартиры и они будут проживать в одном доме, остальные из числа 35 также получат жилье.

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