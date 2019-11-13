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13.11.19 16:48

Порошенко встретился со спецсоветником президента Еврокомиссии Броком: "Подтверждено, что санкции против России должны сохраняться до выполнения Минска". ФОТО

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился со Специальным советником Президента Европейской Комиссии Элмар Брок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Порошенко встретился со спецсоветником президента Еврокомиссии Броком: Подтверждено, что санкции против России должны сохраняться до выполнения Минска 01

"Были обсуждены вызовы, которые стоят перед Украиной на нынешнем этапе, прежде всего в контексте противодействия продолжающейся российской гибридной агрессии.

Стороны приветствовали весомую победу Украины над Россией в Международном суде ООН о признании юрисдикции суда по делу о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и запрете всех форм расовой дискриминации. Это очередное свидетельство, что РФ является агрессором и несет ответственность за совершенные преступления.

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Подтверждено, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Порошенко встретился со спецсоветником президента Еврокомиссии Броком: Подтверждено, что санкции против России должны сохраняться до выполнения Минска 02

Отдельное внимание было уделено вопросу противодействия завершению строительства "Северного потока 2" как угрозы для энергетической безопасности как Украины, так и ЕС.

Высказана серьезная обеспокоенность в связи с последними проявлениями давления на свободу слова и средства массовой информации в Украине.

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Скоординированы пути укрепления отношений партнерства между партией "Европейская Солидарность" и политической семьей Европейской народной партии, в частности накануне Конгресса ЕНП в Загребе.

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