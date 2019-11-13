Порошенко встретился со спецсоветником президента Еврокомиссии Броком: "Подтверждено, что санкции против России должны сохраняться до выполнения Минска". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Были обсуждены вызовы, которые стоят перед Украиной на нынешнем этапе, прежде всего в контексте противодействия продолжающейся российской гибридной агрессии.

Стороны приветствовали весомую победу Украины над Россией в Международном суде ООН о признании юрисдикции суда по делу о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и запрете всех форм расовой дискриминации. Это очередное свидетельство, что РФ является агрессором и несет ответственность за совершенные преступления.

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Подтверждено, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено вопросу противодействия завершению строительства "Северного потока 2" как угрозы для энергетической безопасности как Украины, так и ЕС.

Высказана серьезная обеспокоенность в связи с последними проявлениями давления на свободу слова и средства массовой информации в Украине.

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Скоординированы пути укрепления отношений партнерства между партией "Европейская Солидарность" и политической семьей Европейской народной партии, в частности накануне Конгресса ЕНП в Загребе.