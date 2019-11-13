Фракция "Батькивщина" переходит в оппозицию, - Тимошенко

"Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности", - сказала Тимошенко на брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что "Батькивщина" не поддерживает распродажу земли, приватизацию стратегических объектов и остается на стороне народа".

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"Наша команда с первого дня прихода нового президента к власти приняла решение поддержать президента, не переходить в оппозицию... Но сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии. По его поручению, указанию сегодня проголосован в первом чтении закон о распродаже сельскохозяйственной земли, о распродаже Украины... Поэтому наша команда заявляет о переходе в оппозицию", - сказала Тимошенко.

"Мы не можем как команда наблюдать за этим, находясь в неопределенном состоянии, поэтому мы решили, что сегодняшнее голосование за распродажу сельскохозяйственной земли Украины - это именно та красная линия, которую переступили вопреки стремлениям украинского народа. Эта "красная линия" названа не нами, не "Батькивщиной". По последним опросам компании "Рейтинг" 75% украинцев, если бы был объявлен референдум касательно желания украинцев, продавать или не продавать сельскохозяйственную землю, то 75% украинцев были бы против", - заявила политик.

По ее словам, "Батькивщина" также намерена обратиться в Конституционный суд, чтобы получить разъяснение о статье 13 Конституции.

"Мы хотим, чтобы Конституционный суд разъяснил нам, может ли такой закон быть принят без референдума", - пояснила Тимошенко.