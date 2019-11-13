Мы предлагали дообсуждать вопрос земли, но нам сказали нет, - Вакарчук

Об этом Вакарчук заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что его партия не выступает против открытия рынка земли, однако считает, что "такая реформа требует очень тщательного и всестороннего обсуждения".

"Очень важно, чтобы за словами о хорошем законе мы не приняли то, что потом на самом деле не улучшит жизнь крестьян, малых и средних фермеров, а при этом улучшит жизнь нескольких земельных латифундистов. И мы предлагали: давайте дообсуждаем, мы общались, фактически, со всеми ключевыми игроками политического процесса в Украине, нам сказали - нет, мы будем голосовать. Тогда это ваша ответственность. Мы свое мнение четко сказали", - сказал Вакарчук.

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Он выразил надежду, что ко второму чтению удастся учесть все позиции к законопроекту. По словам Вакарчука, вопросы рынка земли требует консолидированной позиции.

"А на самом деле была возможность найти консолидированное решение, которое бы поддерживали многие фракций парламента", - сказал он.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.