США передадут ВМС Украины еще 3 патрульных катера класса "Айленд"

Об этом в Одессе заявил временный поверенный в делах США в Украине Джозеф Пеннингтон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Катера "Старобельск" и "Славянск" - это лишь небольшая часть помощи в сфере безопасности, которую США уже предоставили Украине с 2014 года. В рамках нашей поддержки Украины, я также рад сообщить, что в дополнение к этим 2 патрульным катерам класса "Айленд", которые передаем сегодня, Соединенные Штаты Америки предоставят еще 3 дополнительных катера этого же класса. Это катера Береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат военно-морские возможности ВМС Украины.

Также смотрите: Прибывшие из США катера украинских ВМС класса Island "Славянск" и "Старобельск" пришвартовались в военной гавани Одесского порта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

США будут помогать в сфере безопасности для поддержки Украины в условиях российской агрессии. И не только предоставляя подготовку и технику, но и привлекая советников по вопросам оборонной реформы для развития профессиональных Вооруженных Сил. Соединенные Штаты как стратегический партнер Украины, гордятся тем, что предоставляют оборудование и технику, а также консультируют, чтобы поддержать в защите суверенитета и территориальной целостности. Как и в реализации своих стремлений к членству в НАТО. Мы будем стоять рядом с Украиной на каждом шагу этого пути", - сказал дипломат.

Также смотрите: Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению. ФОТОрепортаж

Всего в 1985-1992 годах для Береговой охраны США построили 49 катеров класса Island. 37 из них продолжают службу, другие корабли США уже передавали Пакистану, Грузии и Коста-Рике. Два таких катера, USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323), построенные 1988 году, получила Украина.

В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.

В сентябре 2019 года в США состоялась церемония выпуска 32 украинских моряков, которые прошли многомесячное обучение и подготовку для службы на данных кораблях.

22 октября 2019 года прибывшие из США катера пришвартовались к военному причалу Практической Гавани в Одесском порту. После прохождения ходовых испытаний, 13 ноября 2019 года патрульные катера класса Island - "Славянск" и "Старобельск" приняты в состав ВМС Украины.