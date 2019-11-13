Зеленский подписал указ о генеральских званиях в Нацгвардии, ВСУ, Нацполиции, ООС, СВР и ГСЧС

Соответствующий указ №845/2019 обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поручил Кабинету Министров, Службе безопасности, Службе внешней разведки, Управлению государственной охраны и Службе судебной охраны подать до 21 ноября предложения по перечням должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям, предусмотрев уменьшение количества соответствующих должностей.

В указе также прописано, какие воинские звания являются предельными для определенных должностей в ВСУ, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, СВР и других структурах.

"Обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий по определению уровня подготовки и соответствия занимаемым должностям лиц, которые занимают должности, подлежащие замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава.

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