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13.11.19 17:30

Зеленский подписал указ о назначении стипендий 350 спортсменам Украины по олимпийским видам спорта и их тренерам

Президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении 350 стипендий для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров.

спорт

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №844/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Учредить 350 стипендий Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров", - говорится в тексте указа.

Кроме того, Зеленский поручил Кабинету Министров Украины предусматривать при разработке проекта закона о Государственном бюджете Украины расходы на выплату стипендий, учрежденных этим указом.

Отмечается, что стипендии назначены с целью отметить достижения выдающихся спортсменов, поощрить молодых и перспективных спортсменов, стимулировать творческий труд тренеров, создать благоприятные условия для эффективного развития физической культуры и спорта как важной составляющей здорового образа жизни.

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