Мы могли годами держать Цемаха, который не сказал бы следователям ни слова больше, - Баканов

Об этом заявил в интервью Главкому глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.

"Обмен Цемаха - абсолютно осознанное решение. Мы должны делать все для того, чтобы украинские граждане, которых незаконно удерживают на территории другой страны, возвращались домой. Если бы у нас не было претензий к Цемаху, я думаю, он бы не был обменян. Наличие Цемаха в списке на обмен ставило под вопрос весь обмен. Мы могли еще годами держать Цемаха, который не сказал бы ни слова больше ни украинским, ни нидерландским следователем. Это был бесперспективный путь", - отметил Баканов.

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Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

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