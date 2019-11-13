Враг 9 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "8 обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
вблизи Хутора Вильного - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у Луганского и дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза в районе Зайцево - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у Орехово - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов;
неподалеку Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям у Лебединского.
В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано".
На участке разведения №1 (Станица Луганская) проводились работы по демонтажу лестницы в районе девятой опоры моста с правой стороны, сварочные работы по формированию водоотводной системы. Кроме того, идет подготовка по установке перил.
На участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются мероприятия по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Работает инженерная группа и 5 пиротехников ГСЧС Украины.
На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, начался процесс технического обследования, разминирования дорог и обочин и очистки местности. в которой находятся взрывоопасные предметы. К этим мерам привлечены 4 расчеты ГСЧС Украины в составе 20 человек".