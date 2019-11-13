Задержанной на взятке 150 тыс. долл. директору департамента ОП Кондзеле и двум ее сообщникам сообщено о подозрении, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, 12 ноября в результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство взятки в размере 300 тыс. долл. с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

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Руководителя одного из главных департаментов Офиса Президента Украины, ее сообщницу - экс-замминистра культуры Украины и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша взятки в сумме 150 тыс. долл.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Устанавливаются другие лица-участники преступной группы.

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Напоминаем, ранее сообщалось о задержании при получении взятки директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светланы Кондзели.