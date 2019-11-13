Фракция "Евросолидарность" готовит комплексный пакет поправок в закон о рынке земли

Об этом Цензор.НЕТ заявили в пресс-службе политсилы.

В сообщении отмечается: "Принятый в первом чтении проект закона о рынке земли несет в себе существенные угрозы по концентрации земельных ресурсов в одних руках, а также теневой продажи украинской земли российскому капиталу.

Фракция "Европейская Солидарность" будет настаивать на учете во время второго чтения закона следующих предложений:

Защита украинцев-собственников земли.

Установление минимальной цены сельскохозяйственной земли - на уровне не ниже, чем эквивалента 2-3 тысячи долларов за гектар (в зависимости от качества и расположения участка).

Защита интересов общества. Установление высокого регистрационного сбора с купли-продажи земли, который будет поступать именно в бюджет громады.

Защита украинской земли. Предусматривание механизма изъятия земли у собственника в случае преступно халатного отношения к ней.

Ограничение возможности концентрации земель в одних руках олигархами и иностранцами.

Введение механизма тщательной проверки происхождения средств, за которые покупается сельскохозяйственная земля".