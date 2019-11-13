Комитет Рады по вопросам внешней политики рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава комитета Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.
"Под давлением аргументов присутствующих на заседании экспертов, представителей рыболовной отрасли и общественности ни один из тезисов председателя Госрыбагентства о необходимости переговоров с россиянами не выглядел убедительным. К сожалению, не готовы к серьезной дискуссии оказались и представители других причастных государственных учреждений", - написал нардеп.
Как сообщалось ранее, в ответе на запрос "Цензор.НЕТ" Министерстве иностранных дел Украины, комментируя подписание нового соглашения с РФ о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, ссылаются на Конвенцию ООН. В МИД не комментируют вопрос о том, по каким админграницам будут распределены квоты, и означает ли данное соглашение фактическое признание границ, на которых наставивает РФ, требуя признать Крым российской территорией.
Напомним, что ранее глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Госагентство рыбного хозяйства вышло на прямую финишную подписания с российской стороной "сомнительного протокола" о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год, и напомнил, что ровно год назад, 23 октября 2018 года, в результате прямого вмешательства ряда народных депутатов и его в том числе, члены российской делегации были вынуждены покинуть Украину ни с чем.
"Позже, в начале 2019 года, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины все-таки подписало с российской стороной протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2019 год. Ничто тогда не остановило украинских чиновников и рыбных дельцов от унизительного действа: ни мораль, ни право, ни справедливость. Подписание и обмен документами прошли... по дипломатическим каналам", - написал Чубаров.