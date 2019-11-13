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13.11.19 21:07

Зеленский подписал закон про обличителей коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции", который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 г.

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Об этом информирует Цензор,НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Этот закон определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.

Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связаном с коррупцией правонарушении, а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

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