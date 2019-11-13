"Вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами", - глава патрульной полиции Жуков о "деле Марченко"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Жуков отметил: "Кризиса нет, вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами!
Три видео.
Первое - это весна 2014 года. Тогда ещё майор Марченко заезжает в Крым, держа телефон со включённой камерой возле уха и проводит съёмку казаков и всякого рода бандитов, которые установили вооружённые блокпосты на въезде в АРК Крым. Сбор информации и своеобразная разведка в то время - очень важный шаг. Так как все органы управления - в ступоре и растерянности.
Ребята работали.
Второе - июль 2014г., командир разведовально-десантной роты капитан Почтаренко с позывным "Феникс" и командир бандитов с позывным "Рязань", после продолжительного боя, обмениваются телами павших в бою ребят.
В этом бою погиб Женя Трофимов - боец РДР.
Ребята работают.
Третье - сегодня, не смотря на то, что офицеры полностью сотрудничают со следствием по теме "бракованной партии бронежилетов", были взяты на поруки, пользуются авторитетом и уважением среди окружающих.
Даже мысли не проскакивало куда-то скрыться, так как есть честь и совесть!
Полковник Почтаренко Сергей Виталиевич был взят под арест с залогом почти 77 миллионов гривен!!!
3 миллиона долларов!!!
Это если всеми десантными войсками скинуться - не хватит!
Ребята отработали...
Ранее был взят под арест генерал Марченко.
И после будут взяты еще несколько офицеров.
Все из 79-й бригады.
Церковные мыши!
Даже служебного жилья нет.
Мыкаются по съёмным квартирам и с долгами,как и положено офицеру ВСУ.
А за одного 3 млн.долларов залог.
Без эмоций и объективно, обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, обратить внимание на эту абсурдную ситуацию и принять меры по восстановлению справедливости, - что касается кадровых военных с боевым опытом и боевыми наградами!
Это не убийцы и не насильники,не воры и не рецидивисты!
Наркоторговцев, которых задерживает полиция с 300 или 600 кг тяжёлых наркотиков , суд почему-то отпускает под домашний арест.
Следствие должно разобраться и установить истину по " бракованной партии бронежилетов". На это есть закон и процесс. Но пока идёт это следствие, которое ещё непонятно, что установит, зачем закрывать офицеров, которые всю жизнь служили своей стране, которые своей кровью заслужили доверие общества этой страны!
Адекватных людей, которые и не собирались скрываться (без домов, самолётов и машин на маме с папой и бабушке) закрывают под залог в 3 млн.долларов за одного.
Вы сделали их вместе!
Спасибо, что наши услуги больше не нужны.
Конечно парни и это пройдут и выдержат.
но для чего такое унижение и позор!?
P.S. И да, со всеми ними я и учился, и служил, и выполнял боевые задачи, и собирал по кусочкам раненых ребят.
Выполнял свою работу по защите страны и людей! И выполнял её правильно вместе со всеми, когда было тяжело, когда целостность и независимость нашей с вами страны была в опасности!
Надеюсь на адекватную реакцию руководства страны и лично президента !!!"
Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).
11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн.
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