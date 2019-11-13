Есть реальный депутат, с которым работают правоохранители, - Баканов отказался назвать имя свидетеля по "площадкам Яценко"

Об этом заявил в интервью Главкому глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем. Я действительно не могу фамилии его назвать. Есть реальный депутат, с которым работают правоохранители - не только Служба безопасности", - сообщил Баканов.

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Напомним, по данным СМИ, ежегодно в Украине проводится примерно 500-700 тыс. сделок по оценке имущества, что приносит собственникам площадок-оценщиков не менее 1 млрд грн. Право на подключение к Единой базе оценщиков сейчас имеют 4 площадки. Это Оценка. online, Профессиональная оценка (компания Про закупівлі), Экспресс Оценка (компания Акцепт онлайн) и Реестр оценка (информационно-консалтинговый центр АСБОУ). Их связывают с депутатом Верховной Рады Антоном Яценко и экс-народным депутатом Виталием Хомутынником. Прямой доступ продавцов квартир к базе данных Фонда госимущества приведет к тому, что многие оценщики останутся без работы.

Попытка ликвидировать площадки привела к скандалу в партии "Слуга народа. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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23 октября Арахамия заявил, что приведет в четверг на ток-шоу "Право на власть" свидетеля предложения взятки нардепам от "Слуги народа" за отказ поддержать законопроект по ликвидации так называемых "площадок Яценко". Но позже он сообщил, что правоохранители запретили свидетелю идти на телевидение.