Истории о доплатах в конвертах "слугам народа" на сегодняшний день не подтверждены, - Баканов

Об этом заявил в интервью Главкому глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.

"Эти истории на сегодняшний день не подтверждены. Но если это правда, то это тревожный сигнал. С другой точки зрения, я считаю, что плату депутатам нужно поднять, привести ее в соответствие с заработной платы, которая позволяет жить, не отвлекаясь на бытовую экономию", - отметил он.

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Журналисты напомнили, что история с доплатами всплыла из-за того, что депутаты от "Слуги народа" стали жертвами пранкеров, которые и слили информацию в сеть. Баканов заверил, что не поручал разыскать пранкера Джокера, который переписывался с нардепом Тищенко от имени Руслана Рябошапки, так как в его действиях нет состава преступления. Именно в этой переписке нардеп проговорился о доплатах в конвертах.

"Этот вопрос пока не к СБУ, а к руководителю фракции и в самим депутатам. Я не понимаю, зачем вообще они переписываются с кем-то особенно в зале Верховной Рады. На сегодня настолько все диджитализовано, что все должны помнить: там на балконе (ложа прессы. - Ред.) стоит человек с супероптикой и видит текст на экране. Я бы предложил заходить в зал Верховной Рады вообще без телефонов. Это бы меньше отвлекало от работы", - отметил глава СБУ.

Он подчеркнул, что если к пранкерам вопросов нет, то они есть к нардепам: "Важнее вопрос к тем людям, которые переписывались, а не к пранкерам. Хочу напомнить, что депутаты имеют статус неприкасаемых и мы не имеем права работать по ним. Но мы ждем 1 января 2020 года, когда они этот статус потеряют".

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Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко ушел от вопроса о том, является ли подлинной опубликованная в СМИ якобы его переписка с пранкером Джокером. Вместо ответа он вначале улыбался и махал рукой, а после разразился тирадой о роли журналистики.